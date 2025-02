thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 18,8 Prozent auf 5,56 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 18,8 Prozent auf 5,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.002.924 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 5,60 EUR markierte der Titel am 17.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 0,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,25 Prozent.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 5,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 19.11.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,81 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,686 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

