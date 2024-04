thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,67 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,71 EUR zu. Bei 4,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.480.218 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Mit Abgaben von 8,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,88 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.181,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,464 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer