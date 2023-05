thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,68 EUR

Um 11:49 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,4 Prozent auf 6,88 EUR zu. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,89 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,39 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.550.288 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.06.2022 auf bis zu 9,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 39,45 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 10.107,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10.599,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 08.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,454 EUR je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie uneinheitlich: Kooperation zwischen thyssenkrupp und Salzgitter bei grünem Strahl beschlossen

thyssenkrupp-Aktie mit Verlusten: thyssenkrupp kann sich mit japanischem Konzern NSK nicht auf Joint Venture einigen

thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Rote Zahlen im zweiten Geschäftsquartal - Bem Stahl länderübergreifende Partnerschaft geprüft

