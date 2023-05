thyssenkrupp Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit thyssenkrupp ein

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,85 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 6,79 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.846.297 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,64 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 62,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,93 EUR.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.599,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Am 08.08.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,454 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie uneinheitlich: Kooperation zwischen thyssenkrupp und Salzgitter bei grünem Strahl beschlossen

thyssenkrupp-Aktie mit Verlusten: thyssenkrupp kann sich mit japanischem Konzern NSK nicht auf Joint Venture einigen

thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Rote Zahlen im zweiten Geschäftsquartal - Bem Stahl länderübergreifende Partnerschaft geprüft

