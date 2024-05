thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,93 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,1 Prozent auf 4,93 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,92 EUR ab. Mit einem Wert von 4,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 38.727 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 52,94 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,29 EUR am 26.02.2024. Mit Abgaben von 12,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,409 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

