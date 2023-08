thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich thyssenkrupp

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zum Vortag unverändert notierte die thyssenkrupp-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 7,18 EUR.

Im XETRA-Handel kam die thyssenkrupp-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 7,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 7,27 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 790.099 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 8,22 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 41,92 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 11,45 EUR.

Am 09.08.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.598,00 EUR – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,433 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

