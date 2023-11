Kurs der thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag auf grünem Terrain

17.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 6,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 6,70 EUR zu. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 1.301.833 Stück. Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 15,98 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,08 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 31,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,63 EUR. thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.11.2024. In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie Verluste in Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Minus MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt nachmittags zurück thyssenkrupp-Aktie leichter: thyssenkrupp sieht Wasserstoffprojekt von BVG-Urteil nicht bedroht

