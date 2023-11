thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 6,66 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 6,66 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,67 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 6,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.287 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 23,66 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,63 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.950,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.11.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,067 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

