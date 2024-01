thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Donnerstagmittag

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 5,68 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,68 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,71 EUR. Mit einem Wert von 5,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 376.976 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 36,63 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,54 EUR. Dieser Wert wurde am 17.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR vermeldet. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 14.02.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,761 EUR je Aktie aus.

