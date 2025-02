thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 5,85 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 5,85 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 5,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 5.816.312 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,97 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 2,01 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 52,68 Prozent Luft nach unten.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 19.11.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,81 Mrd. EUR – ein Plus von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,690 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker

Bank of America-Studie löst Kursrally bei thyssenkrupp aus - thyssenkrupp-Aktie legt zweistellig zu

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Montagnachmittag steigen