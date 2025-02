thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Vormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 5,77 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 5,77 EUR. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,95 EUR. Zuletzt wechselten 1.111.149 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 5,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 108,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 19.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,70 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,81 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.05.2026 dürfte thyssenkrupp die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

