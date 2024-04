thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,64 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,69 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,60 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.077.029 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 7,74 EUR. Gewinne von 66,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 7,58 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,88 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 14.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,464 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schwächer