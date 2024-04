thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag nahe Nulllinie

So entwickelt sich thyssenkrupp

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 4,61 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 09:01 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 4,61 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,62 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.190 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,74 EUR markierte der Titel am 20.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 7,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,464 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

