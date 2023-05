thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 6,97 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 6,93 EUR. Bei 6,94 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 606.312 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 9,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.06.2022). Mit einem Zuwachs von 32,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,86 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 11.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,64 Prozent auf 10.107,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.599,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 08.08.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,454 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

thyssenkrupp-Aktie springt hoch: Aufsichtsrat ebnet Weg für Führungswechsel - Nucera-Börsengang kommt näher

thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie uneinheitlich: Kooperation zwischen thyssenkrupp und Salzgitter bei grünem Strahl beschlossen

thyssenkrupp-Aktie mit Verlusten: thyssenkrupp kann sich mit japanischem Konzern NSK nicht auf Joint Venture einigen

