thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag gefragt

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,89 EUR. Bei 6,89 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 109.310 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 9,21 EUR markierte der Titel am 09.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 25,21 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 65,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.107,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2024 erwartet.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,454 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

thyssenkrupp-Aktie springt hoch: Aufsichtsrat ebnet Weg für Führungswechsel - Nucera-Börsengang kommt näher

thyssenkrupp-Aktie und Salzgitter-Aktie uneinheitlich: Kooperation zwischen thyssenkrupp und Salzgitter bei grünem Strahl beschlossen

thyssenkrupp-Aktie mit Verlusten: thyssenkrupp kann sich mit japanischem Konzern NSK nicht auf Joint Venture einigen

