thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 6,89 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,1 Prozent auf 6,89 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 6,88 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,03 EUR. Zuletzt wechselten 1.315.077 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 65,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,86 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 9.598,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,433 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp verloren

Salzgitter-Aktie sinkt: Schwächeres zweites Halbjahr befürchtet