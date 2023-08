thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,05 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 7,05 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,01 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,03 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 42.062 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,77 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 9,17 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,91 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9.598,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.950,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte thyssenkrupp am 22.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,433 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

