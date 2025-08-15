thyssenkrupp Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von thyssenkrupp

Aktie im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 8,20 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 8,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 210.282 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 41,65 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,156 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 8,58 Mrd. EUR, gegenüber 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,53 Prozent präsentiert.

Am 20.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. thyssenkrupp dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,324 EUR je Aktie belaufen.

