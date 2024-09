thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochmittag an Boden

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,00 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 3,00 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,03 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,99 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 888.382 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 7,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 145,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2024 (2,77 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,83 Prozent.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,08 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. thyssenkrupp dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,141 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Gewinne in Frankfurt: MDAX klettert am Mittag