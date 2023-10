thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 6,65 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 6,65 EUR. Bei 6,65 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 6,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 566.192 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,43 EUR am 03.11.2022. Mit einem Kursverlust von 33,42 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,75 EUR an.

Am 10.08.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9.598,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2023 terminiert. thyssenkrupp dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.11.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,006 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

