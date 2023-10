thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag mit Verlusten

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 6,83 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 6,83 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 6,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.704 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 13,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (4,43 EUR). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 54,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,75 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 9.598,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.950,00 EUR umgesetzt worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.11.2023 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 21.11.2024 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,006 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

