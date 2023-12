thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 6,32 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 6,32 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 551.528 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,92 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 5,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 12,88 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,60 EUR.

Am 22.11.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.812,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,768 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

