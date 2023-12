thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 6,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Bei 6,44 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.380.089 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 7,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,38 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 5,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,60 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,23 EUR gegenüber 0,63 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.568,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 12.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,768 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Abschläge

MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Zuschläge