thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 6,17 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 6,17 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,14 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,22 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 169.444 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,91 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (5,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 10,77 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 9,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 22.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,23 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,63 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.568,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 12.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,768 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Abschläge

MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Zuschläge