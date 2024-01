thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 5,74 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,74 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,75 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.224 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,77 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2024 bei 5,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,33 EUR aus.

Am 22.11.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. thyssenkrupp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.812,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.568,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,761 EUR je Aktie aus.

