thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 5,99 EUR ab.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,99 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.464.916 thyssenkrupp-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,09 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 116,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,13 EUR.

Am 13.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,685 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags zurück