thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 5,81 EUR abwärts.

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 5,81 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,77 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,03 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 5.208.778 Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,09 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 4,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,13 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 13.02.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte thyssenkrupp am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,685 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

