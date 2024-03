thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 4,79 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 4,79 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,91 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.589.409 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 38,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2024 auf bis zu 4,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 11,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 8.181,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9.018,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,502 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

