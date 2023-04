thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel thyssenkrupp 7,39 EUR

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 7,51 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 7,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.327.227 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,21 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 4,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 10,96 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9.018,00 EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.023,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 09.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,581 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

