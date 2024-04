thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagvormittag leichter

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 4,61 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 4,61 EUR ab. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,58 EUR. Bei 4,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.890 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,74 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,88 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 14.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8.181,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.018,00 EUR umgesetzt worden.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,464 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

