thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag billiger

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 3,94 EUR abwärts.

Das Papier von thyssenkrupp befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 3,94 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,90 EUR. Mit einem Wert von 3,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.056 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 7,48 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 17.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,87 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,93 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte thyssenkrupp die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,321 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone

Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester