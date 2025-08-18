thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 8,74 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 8,74 EUR. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,82 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,59 EUR. Bisher wurden heute 1.873.729 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,62 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,93 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 68,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,156 EUR. Im Vorjahr erhielten thyssenkrupp-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,78 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,99 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,314 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

thyssenkrupp-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt Ziel für thyssenkrupp

thyssenkrupp-Aktie fällt: In den roten Zahlen - Umsatzerwartung nach unten korrigiert