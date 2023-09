thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf thyssenkrupp-Kurs

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 7,05 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die thyssenkrupp-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 7,05 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,13 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 803.023 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. 10,19 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 40,86 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Am 10.08.2023 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte thyssenkrupp einen Gewinn von 0,12 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.950,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Am 21.11.2024 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,032 EUR im Jahr 2023 aus.

