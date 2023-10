thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Mittag ins Minus

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 6,54 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 6,54 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 6,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 405.873 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,43 EUR am 03.11.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 32,26 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,75 EUR an.

Am 10.08.2023 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.598,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.950,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass thyssenkrupp 2023 einen Verlust in Höhe von -0,054 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schließt mit Verlusten

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mit Abgaben

thyssenkrupp-Aktie verzeichnet Verluste: thyssenkrupp-Stahltochter sieht starken Gegenwind und wird pessimistischer