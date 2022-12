thyssenkrupp Aktie News: Anleger greifen bei thyssenkrupp am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,67 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,67 EUR aus. Mit einem Wert von 5,63 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69.590 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 10,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 48,19 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,17 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 35,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,57 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 24.11.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 10.568,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,564 EUR fest.

