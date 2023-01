thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagmittag

Um 12:22 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,03 EUR nach oben. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 702.003 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,45 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 4,17 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 68,57 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,86 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Am 24.11.2022 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,19 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.568,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte thyssenkrupp einen Umsatz von 9.441,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.02.2023 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 13.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,575 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com