thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 7,05 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 114.436 Aktien.

Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,17 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 69,19 Prozent sinken.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 10,79 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 24.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.441,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,94 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 13.02.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,572 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

