thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagvormittag stärker

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 7,04 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,07 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 162.010 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.03.2022 bei 9,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 28,95 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 68,86 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 10,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,17 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9.018,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 9.023,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte thyssenkrupp am 11.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 09.05.2024 dürfte thyssenkrupp die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,552 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

