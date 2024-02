thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Mittag ab

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 4,52 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,52 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 4,48 EUR. Bei 4,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.577.530 thyssenkrupp-Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Gewinne von 71,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 8.181,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 15.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,569 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

thyssenkrupp-Aktie unter Druck: thyssenkrupp setzt auf Grünstrom für umweltfreundlichen Stahl

Schwacher Handel: MDAX verliert