thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 4,47 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 4,47 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,45 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.201.069 thyssenkrupp-Aktien.

Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 73,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.02.2024 (4,45 EUR). Abschläge von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 8.181,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,569 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt letztendlich im Minus

thyssenkrupp-Aktie trotz Nachhaltigkeits-Coup unter Druck

Schwacher Handel: MDAX verliert