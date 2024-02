thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag schwächer

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,52 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 4,52 EUR nach. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,51 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 215.669 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 71,81 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,51 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 0,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,150 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,98 EUR.

Am 14.02.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR gegenüber 0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 8.181,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.018,00 EUR umgesetzt worden waren.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,569 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

