thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 6,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 6,02 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,07 EUR. Bei 5,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.475.305 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 6,09 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 1,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,13 EUR an.

thyssenkrupp gewährte am 13.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp ebenfalls -0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 7,83 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,685 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

