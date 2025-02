thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Donnerstagvormittag an

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 5,97 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 5,97 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,99 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,91 EUR. Zuletzt wechselten 162.387 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 6,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 2,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 7,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,28 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 15.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,685 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt mittags zurück