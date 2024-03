thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag in Rot

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,83 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 4,83 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie sank bis auf 4,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten thyssenkrupp-Aktien beläuft sich auf 355.262 Stück.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,89 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,29 EUR. Dieser Wert wurde am 26.02.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 11,10 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.181,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,502 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

