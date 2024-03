thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochnachmittag stabil

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Mit einem Kurs von 4,86 EUR zeigte sich die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4,86 EUR an der Tafel. Bei 4,93 EUR erreichte die thyssenkrupp-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,81 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 951.398 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 19.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,70 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,98 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.02.2024. Das EPS lag bei -0,50 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.181,00 EUR – eine Minderung von 9,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9.018,00 EUR eingefahren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Am 20.05.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,502 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

