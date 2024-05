thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,99 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,99 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 667.929 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 51,10 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,29 EUR ab. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 16,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 10,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,32 Prozent präsentiert.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,410 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

