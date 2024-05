thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 4,89 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 4,89 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,89 EUR. Mit einem Wert von 4,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.230.401 Aktien.

Bei 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 54,13 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.02.2024). Abschläge von 12,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,13 EUR an.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,410 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

