thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 7,36 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 7,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 7,42 EUR. Bei 7,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972.025 Stück gehandelt.

Bei 7,77 EUR markierte der Titel am 18.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 4,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,35 EUR.

Am 11.05.2023 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.599,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2023 0,293 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

