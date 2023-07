thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 7,30 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 7,30 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 7,31 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,28 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 40.962 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 7,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 5,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,17 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 42,92 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,18 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 11.05.2023 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.107,00 EUR im Vergleich zu 10.599,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,293 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

