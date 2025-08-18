thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 8,89 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 8,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.108.030 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 30,71 Prozent zulegen. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,156 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,78 EUR.

Am 15.05.2025 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,09 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,99 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 20.11.2025 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,282 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

